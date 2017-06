Un Mosellan candidat au championnat de France de la barbe

Un Mosellan sera peut-être champion de France de la barbe ce samedi soir. Christophe Hernandez, originaire de Thionville, participe au championnat de France de la barbe à Paris. C'est le seul Mosellan sur 30 candidats.

France Bleu Lorraine vous présente un drôle de personnage. Christophe Hernandez, magasinier cariste à Thionville, a une barbe. Une grosse barbe même. Tellement qu'il participe au championnat de France de la barbe ce samedi à Paris. Un jury va mesurer, toucher et sentir sa barbe rousse de 20 cm toute la journée. Un concours très sérieux…, ou pas !

Des baumes, des huiles et un mini-liseur pour barbe

On ne rigole pas avec la grosse barbe de Christophe. C'est comme ses énormes tatouages sur les bras : tout un art ! "On ne laisse pas une barbe pousser comme ça, il faut la structurer, l’entretenir. Tous les matins, j’applique des huiles, des baumes et, mes amies se moquent de moi mais j’ai même un mini-liseur pour barbe dans la salle de main", explique le candidat.

Cela dit, vu le grand sourire sous la barbe rousse, douce et bien coiffée de ce magasinier cariste, le championnat est plus l'occasion de bien rire que de décrocher une médaille : "c’est une amie qui m’a inscrit par surprise et ça me va bien. Même si je termine dernier, au moins, on aura bien rigolé." C’est sûr, Christophe ne risque pas de raser sa barbe de colère après le concours, surtout que sa petite amie, elle, adore ses poils. "Quand je coupe trop court, elle se plaint que ça pique et elle me demande de laisser repousser." Il a tellement laissé pousser que Christophe vivre le titre dans la catégorie "barbe naturelle supérieure à 20 cm."

Le buzz Edouard Philippe

Mais ce Thionvillois n’a pas attendu la mode et le buzz de la barbe d’Edouard Philippe – premier Premier ministre a porté la barbe depuis 1947 des barbes pour cultiver ses poils ! "Je trouve que je n’ai pas de menton alors pour le cacher, j’ai toujours eu une barbe, un bouc, même des rouflaquettes ! Je trouve que les poils ça fait viril ! En revanche, il commence à y avoir trop de barbus, regrette Christophe Hernandez. Alors que moi je veux être unique. Pourquoi pas changer et me faire une moustache à la Magnum ?"