Knutange, France

Richard Sziska est un jeune retraité de 61 ans, qui aime oser, loin d’être timide, à l'image de son père qui était "farfelu". Et son culot paye. Cet habitant de Knutange attend qu'on lui trouve une petite place dans l'agenda du Président de la république pour venir installer un nichoir à mésanges bleues de sa fabrication dans le jardin de l’Elysée.

Cet ancien d'ArcelorMittal a l'habitude depuis 22 ans d'envoyer des cartes de voeux de bonne année aux chefs d'Etat, au pape, à la reine d'Angleterre, à la famille princière de Monaco, etc. Et au mois de mars, il a eu l'idée de proposer un nichoir, de sa fabrication, à l'Elysée. Fin mai, il a reçu une réponse positive du chef de cabinet d'Emmanuel Macron : "je ne m’y attendais plus, j’en ai eu la chair de poule".

Un trou de 28 mm pour accueillir uniquement des mésanges bleues

Richard a donc peaufiné son nichoir, un véritable mini chalet, avec un banc devant, une cheminée extérieure, une échelle, un trou de 28 millimètres adapté aux mésanges bleues et un écriteau sur la façade pour rappeler d'où cela vient : "la vallée de la Fensch". "J’aurais bien aimé que mes parents voient ça".

Les remerciements chaleureux d’Emmanuel Macron lui sont transmis dans la lettre, ainsi que l’intérêt du Président pour la biodiversité. "Je suis fier parce qu’en plus mes nichoirs sont solides, c'est du sapin. Avec mon nichoir, c'est sûr, les oiseaux parisiens n’auront pas froid".

Objectif Vatican, Monaco, Berlin

Il ne manque plus que la plaque officielle avec la signature de Richard Sziska qui sera posée en dessous du nichoir. Celui-ci espère que les chefs d'Etats à qui il adresse ses voeux reconnaitront son nom à l'occasion d'une garden party. Richard Sziska verrait bien ses nichoirs au Vatican, dans le palais princier de Monaco ou encore chez la chancelière Angela Merkel à Berlin.