C'est l'un des plus petits musées de France. Il est installé dans une minuscule maison alsacienne restaurée, de 19m2. A l’intérieur, on trouve une collection de 30 000 cartes postales anciennes sur le thème des amoureux.

Werentzhouse, France

Le musée des amoureux et du patrimoine sundgauvien a ouvert ses portes en 1999. Il renferme une collection de 30 000 cartes postales sur le thème des amoureux, avec des cœurs et des baisers. A la collection de cartes, s'ajoutent plus de 20 000 photos provenant de 68 villages du Sundgau.

Les cartes postales sont rangées dans des classeurs © Radio France - Patrick Genthon

Le musée, installé dans une minuscule bâtisse de 19m2, est géré par une association de bénévoles.

Il n'ouvre ses portes que le dimanche durant les mois d'été, mais il est exceptionnellement ouvert l’après-midi du jour de la Saint- Valentin, le 14 février. L'entrée est gratuite.