Un musher picard à l'assaut du Mont-Blanc

C'est une grande première pour lui ! A 48 ans Serge Métier, un dentiste picard participera ce dimanche après-midi au trophée France Bleu de la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc. Trois jours de course dans les Alpes avec ces huit chiens de traîneau élevés et entraînés dans le Nord de la Somme.

Du plat pays picard aux sommets alpins ! Dépaysement assuré pour Serge Métier qui prendra le départ ce dimanche après-midi de la plus grande course du monde : la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Pendant trois jours, cet habitant de Gueudecourt au Nord de la Somme va participer au trophée France Bleu de cette course de chiens de traîneau. Trente à quarante kilomètres par jour à 2500 mètres d'altitude : un challenge pour cet attelage picard.

Le musher et son traîneau © Radio France - Elodie Touchais

Ce dentiste de 48 ans est musher depuis plus de vingt ans et c'est avec huit chiens nés, élevés et entraînés dans le Santerre qu'il participe à la Grande Odyssée. La patronne, c'est Sonia. La chienne de tête qui donne le tempo au reste de l'attelage composé de Torr, Earny, Stark, Vicky, Vito, Pepper et Flican. Des chiens de race Alaskan Husky qui adorent courir : " dès qu'on leur met un harnais, ce n'est plus le même chien. Pour eux c'est plus important de tirer que de manger" s'étonne toujours leur maître Serge Métier.

"C'est comme si je montais la moitié du Mont-Blanc"

Mais l'équipage picard s'attaque à une montagne ! Trois jours de courses au sommet des Alpes et dont le départ sera donné ce dimanche à 2500 mètres d'altitude. Sans compter les dénivelés que vont devoir affronter les chiens. Sur la première étape de trente kilomètres, le musher va devoir grimper 3000 mètres. Pas vraiment habitués à ce type de relief, les chiens risquent d'aller moins vite craint Serge Métier qui les entraîne trois à quatre fois par semaine. A défaut des cîmes, les chiens courent quarante kilomètres au milieu des champs de betteraves. Sous la pluie, dans la boue, ils tirent un quad de 350 kilos pour se muscler.

Le quad utilisé pour l'entraînement des chiens © Radio France - Elodie Touchais

Pour sa première participation à la Grande Odyssée, Serge Métier ne vise pas forcément un podium. Son objectif : le plaisir. " Il y a une sorte d'unité avec les chiens et le musher. On a un sentiment de liberté absolue " s'enthousiame le pilote qui aura face à lui, sur le trophée France Bleu, sept mushers.