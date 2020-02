Un musicien grenoblois retrouve sa guitare volée 10 ans plus tôt

Comme quoi quand on est patient et vigilant, on peut être récompensé. Un musicien grenoblois vient de retrouver une guitare qu'il cherchait depuis 10 ans. L'homme a traversé la France pour venir récupérer l'instrument à l'hôtel de police de Rennes. Les "retrouvailles" ont eu lieu le 14 février dernier, et selon nos confrères de Ouest-France (article payant) qui rapportent les propos des policiers rennais, le musicien était "ému et heureux".

Le musicien scrute régulièrement les sites d'annonces en ligne

Cette guitare est une Gibson des années 60, estimée à plusieurs milliers d'euros. En 2010, elle est volée au domicile du musicien à Grenoble. Faute d'éléments, l'enquête est classée. Sauf que l'Isérois, lui, n'oublie pas sa guitare. Et régulièrement, pendant 10 ans, il va sur les sites d'annonces en ligne. Une ténacité qui finit par payer puisqu'il repère l'instrument sur le site d'un magasin de vente d'objets d'occasion, en Ille-et-Vilaine. Il le signale alors au commissariat de Grenoble. Les policiers grenoblois, eux, se rapprochent de leur collègues rennais.

Le numéro de série est vérifié, et bingo, la guitare dérobée à Grenoble en 2010, se trouve bien dans un magasin d'occasion de Rennes. Un magasin receleur malgré lui. La guitare est passée entre plusieurs mains, avant donc de revenir entre celles de son vrai propriétaire le 14 février.