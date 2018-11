À Grenoble, un mystérieux donateur achète tout le stock d'un petit snack... pour les clients suivants

Grenoble, France

"Je n'ai jamais vu ça !" : Adrien Tavitian, responsable des ventes au Sandwich House rue Raoul Blanchard à Grenoble, a d'abord cru à une farce.

Aux alentours de 12h30 lundi, un homme a acheté la totalité du stock de ce petit snack situé juste en face de l'arrêt de tram Hubert Dubedout, mais il est reparti sans rien ! Les pâtisseries, sandwichs, pizzas et autre paninis étaient donc gratuits pour les clients suivants. Cet homme d'une cinquantaine d'année a réglé, par carte bancaire, la somme de 238 euros, après avoir calculé avec le vendeur combien coûtait l'intégralité du stock.

Il n'y a pas de places assises dans ce petit snack, il donne directement sur la rue. © Radio France - Elisa Montagnat

Il a seulement dit au vendeur qu'il souhaitait "que tout le monde mange gratuitement". "C'est un client qui passe de temps en temps le matin pour prendre un café, un croissant, mais qui n'a jamais fait ce genre de choses", explique Adrien Tavitian, qui d'ailleurs ne l'a pas revu depuis.

On voyait que ce n'était pas anodin pour lui, que c'était un don qui lui tenait à cœur"

Toujours selon le vendeur, "on voyait que ce n'était pas anodin pour lui ce qu'il faisait, que c'était un don qui lui tenait à cœur, de pouvoir offrir à manger... Beaucoup de gens étaient stupéfaits de ce geste inattendu et totalement désintéressé !" L'homme est resté cinq minutes, puis il est parti, sans expliquer ses motivations. Une vingtaine de personnes ont ensuite pu manger gratuitement.

"C'était un monsieur habillé normalement. Il n'avait rien de spécial, c'était monsieur tout le monde !", confie Benjamin, un client arrivé au même moment qui a pu savourer une pizza gratuite. "On a parlé cinq minutes, il était super gentil, très agréable, mais il n'a pas voulu en dire plus, il était assez évasif... puis il est monté dans le tram, et il a continué sa route." On ne sait donc pas si le mystérieux donateur a sévi ailleurs dans Grenoble.