Vue dans les Ardennes, une autruche se promenant au bord d'une route

Vision insolite pour une automobiliste ardennaise qui a doublé une autruche sur la route entre Fépin et Montigny-sur-Meuse. Après, vérification, il s'agit d'un nandou, un cousin de l'autruche. Il a été secouru par les pompiers.

Un nandou sur les bords de la départementale entre Fépin et Montigny-sur-Meuse

Un nandou a été secouru par les pompiers ardennais ce lundi après-midi. Pris en photo par une automobiliste qui roulait entre Fépin et Montigny-sur-Meuse, l'animal courrait dans tous les sens.

Avec l'aide du propriétaire, les pompiers ont résolu le problème une heure après le post Facebook de l'automobiliste qui avaient croisé son chemin.

Le nandou est une espèce originaire d'Amérique du Sud, cousin de l'autruche et introduit en Europe. Pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre 50 de hauteur et peser plus de vingt kilos, il est incapable de voler.