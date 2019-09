Un navigateur de La Madeleine tente la mini-transat en solitaire

La Madeleine, France

Là où d'autres navigateurs vont compter sur leurs qualités de réglages de voile, lui va jouer sa carte météo. Pierre Le Roy, météorologue de métier et navigateur de passion, tente pour la première fois la traversée de l'Atlantique lors de la mini-transat qui prend la mer le 22 septembre de La Rochelle. Après une étape aux îles Canaries, il partira le 2 novembre direction la Martinique dans la mer des Caraïbes.

Un atout : la météorologie

"On a chacun nos qualités sur ce genre de course. Moi ma compétence, c'est la météo." C'est fort de cet atout que cet amateur de voile depuis toujours réalise de belles performances : en 2018 il se classe 5e du championnat de France, et cette année il se hisse à la troisième place du podium sur une course de 900km en solitaire au large.

Cette année Pierre Le Roy a réussi à se hisser sur le podium d'une course de 4 jours au large. - Arthur Loyd

En croisant les informations du bulletin météo fourni par les organisateurs de la course, et ses observations du ciel, des nuages et de la mer, il "arrive à calculer une trajectoire belle, rapide et efficace."

C'est une petite formule 1.

Il navigue depuis 2016 sur son bateau. "Un monocoque, donc une seule coque, de six mètre de longs sur trois de large. C'est une petite formule un" : deux fois plus léger qu'un bateau de même taille, et 4 fois plus petit qu'un bateau de plaisance qui aurait la même surface de voile. Avec de pareils atouts, il espère faire un top 10, voire un top cinq à l'arrivée en Martinique.