VIDÉO - Un Niçois monte 150 fois la colline du Château à Nice contre la maladie d'Alzheimer

Un trail de 150 kilomètres et plus de 5.000 mètres de dénivelé, c'est le défi sportif que s'est lancé Fabrice Pancrazi au profit de l'association France Alzheimer 06. L'originalité de la démarche: il va faire 150 fois le même parcours d'un kilomètre. Et quel kilomètre ! Fabrice va monter et descendre la colline du Château à Nice.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La genèse du projet : la maman de Fabrice, atteinte elle-même par la maladie d'Alzheimer. S'il court, c'est avant tout pour elle. Fabrice est né et à grandi à Nice, sa mère vit toujours dans la métropole. Ce défi sportif, il le fait pour tous les accompagnants, parce que selon lui, "c'est pour eux que c'est le plus difficile".

Fabrice va parcourir ses 150 kilomètres pendant trois jours. Arrivée prévue samedi à 17 heures. Et sur le chemin, il ne sera pas seul ! Tout le monde peut le rejoindre pour monter et descendre la colline sur quelques tours. Et surtout vous pouvez donner à France Alzheimer 06 : ils seront là au pied de la colline du Château pendant trois jours.

Et Fabrice n'est pas tout seul! L'association France Alzheimer 06 est venue le soutenir © Radio France - Alexis Arades