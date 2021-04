VIDEO : Un nid de cigogne déplacé dans les airs par des agents d'Enedis

C'est en ce moment que les cigognes font leur nid et un couple a choisi la Rue Haute à Nay pour se poser...sur un poteau de transformateur électrique à 10 m du sol. Alors que passe une ligne moyenne tension de 20 000 volts. Si ces volatiles, en nichant là, risquent l'électrocution, ils provoquent aussi des coupures d'électricité. C'est ce qui est arrivé le week-end dernier pour 980 clients Enedis du secteur. Alors il fallait prendre une décision et déplacer ce nid.

Il aura fallu plusieurs agents d'Enedis pour cette opération © Radio France - Lautrou Katia

Un sauvetage de nid à nid

En l'absence ce jeudi après-midi du couple de cigognes (sans oeufs), une dizaine d'agents d'Enedis ont planté un autre poteau à côté de celui où était perché le nid. Ils y ont installé une plate-forme à cigogne et ont déplacé le nid dessus. Sous les yeux du maire Daniel Nicolle "c'est la première fois que je vois autant de monde à Nay. cela fait deux habitants de plus, c'est bien la population diminuait" ajoute-t-il en souriant. Le conseiller territorial Enedis Nord Manche Jean-Pascal henry supervisait l'opération "on fait attention à la sécurité de nos agents. On ne pouvait pas laisser le nid à sa place. Il faut tout faire pour laisser vivre les cigognes c'est pourquoi on y va délicatement". Le transfert de nid à nid a été réussi, reste à savoir si les cigognes apprécieront.

Opération réussie, voici le nouveau nid sécurisé © Radio France - Katia Lautrou