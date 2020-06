A Réning, dans le pays de Sarrebourg, un incendie sur un poteau électrique a provoqué une coupure de courant ce vendredi matin. Particularité : c'est un nid de cigognes qui a provoqué le feu et privé 1 000 foyers de courant.

Un nid de cigognes enflamme un poteau électrique et prive 1 000 foyers de courant

Des branches du nid sont tombées sur la structure électrique et ont provoqué un incendie.

L'incident de ce vendredi matin à Réning n'est pas banal. Des cigognes ayant élu domicile sur un poteau électrique ont mis le feu à la structure vers 6h40. Ce sont en fait quelques branches qui sont tombées et qui sont entrées en contact avec le courant. Un incendie vite maîtrisé se déclare toutefois et 1 000 foyers se retrouvent privés d'électricité. La panne s'étend sur une dizaine de communes alentours et l'intervention des services d'Enedis aura pris 3 bonnes heures. Paradoxe : le poteau en question avait récemment subit des travaux pour le protéger de ce type d'incident.

Pas touche au nid !

Si la majorité des foyers concernés a retrouvé la lumière en quelques minutes, réparer les dégâts n'était pas chose aisée. En effet, les nids de cigognes sont protégés. La loi interdit en ce sens de déplacer ou de toucher le moindre d'entre-eux, où qu'il se pose. La Ligue de Protection des Oiseaux est alors venue prêter main forte pour ramener la situation à la normale. Une pratique courante dans ce genre de situations.