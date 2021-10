Un nid de plusieurs milliers de frelons asiatiques découvert dans une maison d'Ambrières-les-Vallées

Quand Jean-Charles Leroy, le patron de la société Mayenne Guêpes Frelons, est arrivé ce vendredi matin dans cette maison à Ambrières-les-Vallées, il n'en a pas cru ses yeux confie-t-il à France Bleu Mayenne. Un énorme nid de frelons asiatiques, 50 cm de haut sur 50 à 60 de large selon ses estimations.

Ce nid, qui abritait plusieurs milliers d'individus, se trouvait dans une dépendance de la maison, inoccupée depuis des mois. C'est la première fois, cette année, que Jean-Charles Leroy a dû traiter un nid aussi important, avec la plus grande prudence.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En France, le frelon asiatique a été aperçu pour la première dans le Lot-et-Garonne, en 2004. Depuis, il s’est acclimaté, a colonisé tout le territoire. Sans prédateurs, il figure donc sur la liste des espèces exotiques envahissantes et nuisibles. Une piqûre de frelon asiatique est plus douloureuse que celle d’une guêpe ou d’une abeille, mais pas plus dangereuse, sauf en cas de piqûres multiples ou d’allergie au venin.