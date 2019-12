Un nîmois vend une crèche sur le Bon coin 30 ans après sa disparition de la basilique de Châteauneuf-sur-Cher

30 ans après sa disparition de la basilique de Châteauneuf-sur-Cher, au sud de Bourges cette crèche est en vente sur le Bon Coin. Le collectionneur nîmois l'a met en vente à 75.000 euros et refuse de baisser le prix alors que la commune et le recteur aimeraient l’acquérir.

Ça aurait pu être la belle histoire de Noël mais finalement pas vraiment. Cette crèche de la basilique de Châteauneuf-sur-Cher, qui date de la fin XIXéme, refait donc surface sur le Bon Coin, 30 ans après sa disparition. C'est un collectionneur nîmois Claude Depienne qui l'a met en vente pour la coquette somme de 75.000 euros. La commune voudrait la récupérer, mais à ce prix là, impossible, d'autant que les conditions de sa disparition à la fin des années 80, sont assez floues.

Cette crèche date de la fin XIXéme. © Radio France - Mélodie Viallet

"J'ai acheté cette crèche de façon légale, hors de question que je la vende en dessous de 75.000, Claude Depienne

Claude Depienne, est un collectionneur nîmois : "J'ai plus d'une dizaine de crèches" explique t-il avant d'ajouter "c'est une passion que nous avons depuis plus de 30 ans avec ma femme, nous ne sommes pas religieux mais nous aimons la magie de Noël". Claude Depienne a acquis la crèche de la basilique de Châteauneuf-sur-Cher en 1995 à Nîmes : "C'est un antiquaire qui me l'a vendue, j'ai une facture. Je suis dans les cloues, je n'ai rien à me reprocher, c'est moi le seul et l'unique propriétaire". Alors quand le Père Hervé Benoit, l’actuel recteur de la basilique de Châteauneuf-sur Cher a proposé 20.000, Claude Depienne a refusé : "Ça n'est pas assez, 75.000 euros ou rien" lui a t-il répondu.

Les personnages de cette crèche sont peints avec une grande finesse. © Radio France - Mélodie Viallet

Ce serait le prêtre de l'époque qui l'aurait vendue

Cette crèche appartenait à la commune de Châteauneuf-sur-Cher,depuis la séparation de l'église et de l'état en 1905. Il semblerait que le recteur de la basilique, à la fin des années 80 ait vendu cette crèche à un antiquaire et cela sans en référer au légitime propriétaire : la commune. Le maire envisageait de porter plainte pour vol, mais c'est impossible aujourd'hui "car il y a prescription" explique William Pelletier, le maire de St-Florent sur Cher : " Je pense qu'il faut que tout cela s'arrête et que l'acheteur arrête de faire monter les enchères et qu'il comprenne que cette crèche fait partie de notre patrimoine". Si ça n'est la cas, le maire envisage d'aller jusqu'au tribunal administratif.