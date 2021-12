Un Noël pas comme les autres au centre d'appel des pompiers du Doubs

Vous avez sans doute passé la journée de Noël à ouvrir vos cadeaux et à retrouver vos proches autour de la table pour célébrer cette fête incontournable. Cependant, vous faîtes peut-être partie de ceux qui devaient malgré tout travailler ce samedi, pendant cette journée un peu spéciale, à l'image du personnel soignant ou encore des pompiers qui ne peuvent pas s'arrêter le 25 décembre. Au centre d'appel du SDIS 25, les pompiers du Doubs mobilisés ont tout de même fêté Noël à leur façon.

Un repas de fête pour marquer le coup

Dans la salle de réception des appel des pompiers du Doubs, ce jour de Noël est encore calme quand la sirène retentit. "Ça fait partie des aléas du 25 décembre et on a toujours des interventions en cours !", explique l'adjudant-chef Haulet. Des appels pour un accident de la circulation qui vient bousculer ce 25 décembre, pour le chef de salle et ses hommes, qu'ils ne passeront pas avec leur famille.

Bien que ce soit le jour de Noël, le caporal Devillez est mobilisé pour répondre aux appels © Radio France - William Gay Costa

Tous ont déjà fêté Noël la veille, comme le sergent-chef Gaillard : "J'étais chez mes parents à Vesoul et je me suis levé ce matin tôt pour arriver de garde à 6h45". Mais pas question de ne pas aussi marquer le coup le 25. L'un d'eux a mitonné un petit repas de Noël pour les collègues d'astreinte : "Noël, c'est la tradition. On s'est tous mis d'accord et puis j'ai cuisiné hier à la maison. Tout est en cuisine. On va aller réchauffer tout ça !".

Se retrouver tous ensemble le jour de Noël malgré la contrainte favorise la cohésion, explique le caporal Antoine Devillez. "Je pense que les moment comme ça permettent de profiter tous ensemble. On se voit sous un autre jour", explique-t-il.

Dans une semaine, ces pompiers pourront souffler : tous seront en congés pour le nouvel an.