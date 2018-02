Bourgoin-Jallieu, France

Samedi dernier, Roland Gonin, 48 ans, habitant de Salagnon achète 3 verres à bière chez Emmaüs à Bourgoin-Jallieu. Les verres sont mis dans un sac d'apparence usée et de couleur beige. "On ne sait pas pour l'instant d'où vient ce sac", explique ce mardi un responsable d'Emmaüs Bourgoin-Jallieu qui promet de mener son enquête de son côté. Roland Gonin, lui, est intrigué par ce sac au bout de quelques minutes. Il y a l'épaisseur du tissu d'abord, puis le nom du fabricant, une fabrique de sacs pour l'armée américaine.

Il y a aussi un nom et un matricule : Richard F Quinn et 31297556. Arrivé chez lui, Roland fait de recherches sur internet : "ça m'a tout de suite sortie une fiche (...) Richard F Quinn qui s'est engagé durant la Seconde Guerre Mondiale." Roland raconte son histoire sur sa page Facebook invitant ceux et celles qui peuvent l'aider pour en savoir plus. Il ressort que le soldat est né en 1924 et est mort en 1987. Lorsqu'il rejoint les rangs de l'armée, il résidait dans l'état du Massachusetts, au nord-est des Etats-Unis.

Roland Gonin souhaite en savoir plus sur cet homme et surtout retrouver sa famille : "si elle veut récupérer le sac, je lui donnerai !" Pour contacter Roland Gonin, voici son mail : tazgonin@gmail.com

Roland Gonin aimerait retrouver des descendants du GI Richard F Quinn pour leur rendre le sac. Copier

Quelques photos du sac

Le sac avec le matricule et le nom de son propriétaire. - Roland Gonin