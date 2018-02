Ifs, France

Près de Caen, à Ifs, la vague de froid a fait au moins un heureux ! Il s'appelle Mehdi Mouh , il a 37 ans, et cet adepte du patinage freestyle a profité des températures négatives des derniers jours pour se construire une petite patinoire dans le jardin de son pavillon. Un plaisir qui lui demande quelques efforts puisque, depuis ce dimanche 25 février, Mehdi se lève trois fois par nuit pour arroser la glace et passer la serpillère qui lui sert de surfaceuse.

"Une serpillère imbibée d'eau chaude pour créer un choc thermique et avoir une glace parfaite "

Quel plaisir ensuite, dans la journée, pour Mehdi de chausser ses patins et de se lancer sur sa "patinoire privée". L'idée ? c'est en regardant des vidéos canadiennes sur Youtube qu'il l'a eue. Et c'est ainsi qu'il a découvert la recette de la "glace de jardin" . Un encadrement en tuiles de récupération, une bâche et quelques millimètres d'eau rajoutés régulièrement. "Il n'en faut pas plus pour que ça marche" explique le normand, fier du résultat. Même si il ne fait pas encore suffisamment froid à son goût. Il faisait -5° ce mardi matin sous abri à Caen et il faudrait que le mercure descende plus bas, selon lui, pour durcir durablement la glace. Ce mardi matin, le patineur a fait "quelques pas de danses" dans son jardin pour tester sa patinoire de poche . Elle ne mesure que 3,70 mètres sur 2 . C'est bien. Même si _"ce ne sera pas suffisant pour accueillir Holiday On Ice " _plaisante Mehdi