Un nouveau couple de loutres d'Europe présenté à Océanopolis

Deux loutres ont fait leur entrée dans le parc de découverte des océans de Brest. Meck et Neiko sont visibles dans le sentier des loutres d'Océanopolis.

Brest, France

Un nouveau couple de loutres d'Europe est désormais visible à Océanopolis à Brest. Meck, une femelle d'un an pèse 5 kg et vient d'un centre de soins en Allemagne. Quant à Neiko, 2 ans, il est né dans un parc alsacien.

"Dans un premier temps, les deux animaux ont pu se découvrir à distance : chacun dans un espace de réserve séparé par un accès vitré leur permettant un contact visuel, olfactif et sonore. Puis, quelques jours après, Neiko et Meck ont été mis en contact sous le regard vigilant de l’équipe Mammifères marins et oiseaux de mer", explique le parc de découverte du monde marin dans un communiqué.

Les deux animaux sont visibles dans le sentier des loutres et se partagent l'espace extérieur en alternance avec Vénus, une femelle qui va avoir 15 ans en novembre.