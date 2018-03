Dino a donné naissance mercredi à un petit dromadaire, les internautes sont invités à lui donner un prénom. La camelerie espère pouvoir prochainement commercialiser le lait de son cheptel, et le transformer en savon.

Feignies, France

Parti d'une bête il y a 15 ans, JACO, la société de Feignies spécialisée dans l'élevage d'animaux rares a désormais un cheptel de 45 dromadaires et chameaux, le plus grand élevage de France désormais géré par l'association la Camelerie.

Cette année 10 petits devraient encore naitre et Julien Job l'éleveur propose aux internautes sur sa page facebook de choisir le prénom de ses petits, des prénoms qui doivent commencer par I. En juillet, il choisira une liste et les internautes retenus deviendront les parrains et marraines de ces bêtes à bosses.

L'élevage aimerait se diversifier et commercialiser le lait des chamelles et le transformer en savon. Un projet présenté lors du dernier salon de l'agriculture.

Le lait de chamelle est très bon pour la santé, avec de nombreux Omega 3 et Omega 6, il a aussi tendance à faire baisser le diabète car une de ses protéines est assimilable à de l'insuline, et il pose peu de problème pour la digestion des nourrissons. Transformé en savon, il a aussi de nombreuses vertus, c'est bon anti oxydant notamment, utile contre les UV.

La société qui risque de perdre son site sur le contournement de Maubeuge se fait cherche un nouvel espace pour développer ce projet. En attendant il commercialise lait et savon importé des Pays-Bas.