Dijon, France

Actuellement, il y existe deux écoles Jean-Jaurès à Dijon. Un groupe élémentaire qui comprend une école primaire et une école maternelle et, un peu plus loin, une autre école maternelle. Elles sont toutes les deux situées dans le quartier situé près de l'Ile aux canards. La première, le groupe élémentaire Jean Jaurès 1, rue du docteur Tarnier, et la deuxième, l'école maternelle Jean Jaurès 2, à quelques encablures de là, sur l'avenue Jean Jaurès. C'est donc le groupe élémentaire Jean Jaurès 1 qui va changer de nom.

Le quartier où sont situées les écoles Jean Jaurès à Dijon - Google

Un bel hommage à Paulette Lévy

Fini "Jean Jaurès". Après consultation des parents d'élèves, le groupe scolaire devrait s'appeler école Paulette Lévy. C'est un bel hommage à cette dame raflée à Dijon pendant la seconde guerre mondiale avec 87 autres personnes de confession juive. Hommes, femmes et enfants avaient été détenus dans cette école pendant quelques jours avant d'être déportés à Auschwitz-Birkenau. Paulette Lévy avait été la seule à en revenir vivante. Elle était restée neuf mois dans ce camp de la mort, avant d'être transférée dans une usine en Tchécoslovaquie. A la fin de la guerre, Paulette Lévy était revenue à Dijon où elle avait été accueillie par une famille juive, la famille Franck. Elle y avait séjourné pendant 11 mois. Une plaque commémorative en hommage aux victimes de cette rafle, avait été inaugurée en avril 2014 par la mairie de Dijon

Un choix déterminé par un vote

Ce sont les parents, les enseignants, directeurs et agents du groupe scolaire Jean Jaurès 1 qui avaient à choisir le nouveau nom de l'école par un vote. Ils avaient plusieurs propositions à leur disposition : la poétesse Andrée Chédid, l'icône de la lutte contre la ségrégation aux Etats Unis Rosa Parks, l'artiste peintre Niki de Saint Phalle, la fondatrice des maternelles en France Pauline Kergomard et donc Paulette Lévy, rescapée de l'horreur des nazis.

L'invitation au vote adressée aux parents, enseignants, directeurs et agents de l'école par la ville de Dijon - Ville de Dijon

Le choix retenu doit maintenant être entériné par le conseil municipal de Dijon.