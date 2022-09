Un nouveau projecteur numérique laser pour un cinéma basse énergie à Saint-Brévin

Sur l'écran de la plus grande salle de Cinéjade à Saint-Brévin (Loire-Atlantique), la qualité d'image a été optimisée grâce à un nouvel équipement : un projecteur numérique laser 4K HDR.

La consommation d'énergie divisée par deux

Ce nouveau projecteur laser présente d'abord l’avantage de moins consommer d’énergie que les anciens projecteurs dont les lampes devaient être régulièrement renouvelées. Pour une puissance de 23 000 lumens, la consommation d'énergie est divisée par deux. Le dégagement de chaleur étant moindre, cela permet également réduire la consommation nécessaire au refroidissement des machines.

Il offre par ailleurs une meilleure qualité d’image aux spectateurs au niveau de la luminosité, du respect des couleurs et des contrastes. C'est la dernière génération de projecteur, l’aboutissement de 10 années d'évolution technologique. La définition est multipliée par deux pour atteindre jusqu'à 8 millions de pixels sur un format d'image « Cinéma ». Sa technologie garantit des images parfaites. Les contrastes sont plus élevés avec des couleurs plus vives et des noirs plus profonds. La technologie laser permet également d'avoir une luminosité constante et uniforme pour chaque séance.

La durée de vie de la source lumineuse passe de 1 000 heures à 40 000 heures. Le projecteur offre ainsi les dernières innovations dont la possibilité de projeter des contenus (films, jeux vidéo, ...) en haute fréquence en passant de 24 à 120 images par seconde.

Première séance ce mercredi 28 octobre

Les spectateurs pourront découvrir le résultat avec la sortie d’Avatar 1 de James Cameron dans une version remasterisée dès ce mercredi 28 septembre à Cinéjade. Ce samedi 1er octobre, il y aura aussi une séance spéciale à 20h, avec la possibilité de gagner des places pour le prochain Avatar 2 qui sortira en salle le 14 décembre.