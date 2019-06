Un nouveau tremblement de terre de 4.8 sur l'échelle de Richter ce matin dans le Poitou

Des dizaines d'auditeurs de France Bleu Poitou témoignent de secousses ressenties par deux fois ce matin vers 8h50 et 9h. Le Bureau central sismologique confirme l'information.

Source observatoire mondiale des seismes et secoussses sismiques

Poitiers, France

Le 13 juin déjà un mini tremblement de terre était ressenti dans le Nord du Poitou, dans la soirée. Cette fois-ci, c'est ce matin que dans le Poitou la terre a tremblé par deux fois. La première secousse a été ressentie vers 8h50 et la 2ème sur les coups de 9h. "La vitre de mon insert a tremblé, j'ai cru à un avion, la vaisselle a bougé dans mon vaisselier j'ai cru que c'était le passage d'un train", voilà ce qu'on nous rapporte. De son côté le Bureau Central sismologique français confirme le phénomène autour de 4.8 sur l'échelle de Richter dont l'épicentre se situe du côté de Bressuire, à la limite entre les Deux-Sèvres et le Maine et Loire.