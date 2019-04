Un nouveau visage pour le château d'eau, en face de la gare de Caen

Caen, France

C'est un peu l'équivalent calvadosien des fameuses lettres Hollywood, en Californie, ou plus récemment du panneau mis en place à Marseille : le château d'eau à la sortie de la gare de Caen, orné des lettres de la ville.

On avait l'habitude de voir le bâtiment désaffecté, tout défraîchi, avec le nom "CAEN" effacé. C'est désormais du passé. Depuis lundi 29 avril, il a un tout nouveau visage.

Deux jours et une nacelle ont été nécessaires pour peindre l'édifice © Radio France - Adrien Beria

Un artiste caennais

Derrière cette oeuvre : Piotre, un artiste caennais, à la fois artiste de rue, graffeur et peintre sur toile.

Il a eu l'idée lorsqu'il revenait, en train, d'un voyage à l'étranger. "En rentrant chez soi, on attend ce premier moment où on va arriver sur la ville, raconte Piotre. J'ai constaté que le premier truc qu'on voyait en arrivant c'était le château d'eau et qu'il était tout abîmé".

En janvier 2019, il décide donc d'y remédier. Avec un ami, ils se renseignent. Contactent la SNCF, à qui appartient le terrain, puis la ville, pour obtenir les autorisations et un financement. Ils obtiennent tout, et peuvent donc commencer la création de l'oeuvre.

"Je pense qu'on va le remarquer. Avec le 75e anniversaire du débarquement qui arrive, il va y avoir beaucoup de chefs d'Etat qui vont passer ici. C'est vrai qu'avoir une annonce de ville dynamique, ça reste un point positif", explique l'artiste Piotre

Le château d'eau faisait plutôt grise mine avant ce coup de pinceau coloré - CAPTURE D'ECRAN Google Maps - Avril 2018