Un obus découvert à Bessoncourt dans le Territoire de Belfort

Bessoncourt, France

Ils se souviendront longtemps de cette découverte étonnante. Dimanche, des promeneurs ont retrouvé un obus dans un champ, à proximité de la rivière "L'Autruche", à Bessoncourt dans le Territoire de Belfort. Selon les premières constations, l'engin daterait au moins de la seconde guerre mondiale mais il pourrait être beaucoup plus vieux.

Pas de danger pour les riverains

Une équipe de démineurs venue de Colmar est attendue sur place dans les 48 heures, mais d'après les gendarmes il n'y a pas de danger pour les riverains, car l'engin est situé en plein champ, loin des premières habitations. Ce sont des promeneurs qui ont fait cette découverte dimanche à l'aide d'un détecteur à métaux. Okan était avec deux autres jeunes, il nous raconte cette découverte... étonnante.

"On en a conclu que c'était un obus de mortier"

"Charly, mon ami a commencé à creuser avec la bêche pour contourner l'objet en question du coup on est allés voir sur internet pour trouver un objet qui ressemblait a ce qu'on a trouvé. On en a conclu que c'était un obus de mortier et on s'est dit -waouh... vaut mieux appeler directement la gendarmerie", explique le jeune homme à France Bleu.

Les gendarmes de Belfort se sont rendus sur les lieux pour constater la présence de l'obus. De quand date l'engin ? Quelle forme, quel diamètre ? De quel pays provient-il ? Les démineurs de Colmar sont chargés de répondre à ces questions.