Un oiseau protégé saisi lors d'une perquisition à Pertuis

Ils cherchaient des "produits illicites", ils ont trouvé un petit oiseau... Les gendarmes de Pertuis viennent de réaliser une saisie peu banale. Lors d'une perquisition, ils sont tombés sur un chardonneret élégant en cage.

Ce petit oiseau est très beau, très coloré, avec un masque rouge et noir et des marques jaunes sur les ailes. Mais c'est une espèce protégée, inscrite sur la liste rouge des espèces les plus menacées. Il est évidemment totalement interdit d'en posséder.

Les gendarmes ont alerté l'Office français de la biodiversité.

Le propriétaire illégitime sera prochainement convoqué devant la justice.