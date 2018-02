Bruère-Allichamps, France

Mais voilà, le propriétaire de l'abbaye, le département du Cher ne souscrit pas du tout à cette idée. Aux yeux de ses responsables, cette abbaye cistercienne n'est pas le lieu le plus indiqué pour un tel instrument. Face à ce refus, ce passionné d'orgue a écrit au ministère de la culture et même au président de la république. Pour Pierre-Guy, aucun autre lieu que l'abbaye de Noirlac ne pourrait mettre aussi bien en valeur cet orgue qu'il a repéré en Allemagne : " Nous avons la grande chance à Noirlac, d'avoir un transept, le transept droit qui s'accorde à merveille avec les dimensions du buffet. On ne trahirait pas l'esprit du lieu !" Il est vrai que plusieurs abbayes cisterciennes abritent des orgues.

L'abbaye de Noirlac (Cher) et son église abbatiale à gauche. © Radio France - Michel Benoit

Le souci n'est pas là pour le directeur de Noirlac. Cet orgue ne s'inscrirait pas dans la philosophie des lieux, restaurés dans leur version la plus dépouillée, sans parler de l'acoustique défavorable. Paul Fournier : " Il faut savoir que lorsqu'on organise des concerts dans l'église abbatiale, on les fait sur un plateau à la croisée des transepts et on installe un dispositif de conques acoustiques absolument indispensable sans quoi la musique est impossible dans cette église. Je respecte absolument sa passion pour la musique et l'orgue mais il ne peut pas décider à la place du propriétaire !"

Noirlac (Cher) est l'une des abbayes cisterciennes les mieux conservées en France. © Radio France - Michel Benoit

Il est vrai que Pierre-Guy voue sa vie à l'orgue... une révélation depuis l'âge de 5 ans après une cérémonie à Notre Dame de Paris : " J'étais avec ma tante. Je l'ai regardée, j'avais les yeux en larmes, et je lui ai demandé si c'était la musique qu'on entend au paradis ? Installer un orgue à Noirlac est devenu le combat de ma vie." Un combat qu'il mène depuis 5 ans.