Le CHU de Dijon tente d'égayer le Noël des enfants hospitalisés. Jeudi 9 décembre 2021, l'institution annonce l'installation d'un ours géant (plus de deux mètres de haut) dans la salle d'attente de l'hôpital pour enfants.

Un ours de 2m30 de haut pour égayer le Noël des enfants hospitalisés au CHU de Dijon

"Il mesure 2,30m de haut et 1m de large, il s’éclaire et apporte que des sourires". C'est ainsi que le CHU de Dijon annonce jeudi 9 décembre 2021 l'arrivée d'un ours géant, Teddy, dans la salle d'attente de l'hôpital d'enfants. Pas une peluche, mais une décoration de Noël, qui s'illumine grâce à des guirlandes. "D’autres belles surprises viendront égayer le CHU", promet l'institution.

L'installation de l'ours polaire géant en vidéo