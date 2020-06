Un paon se promène de jardin en jardin dans le quartier des Sapins Verts à Saint-Lô

"C'e n'est pas fréquent de trouver un paon dans son jardin ! Ca m'est arrivé il y a une dizaine de jours. Il est resté deux heures, il s'est promené sur ma pelouse et il nous regardait par la fenêtre. Un plaisir" : Maurice a découvert ce paon dans son jardin fin mai. Il habite le quartier des Sapins Verts à Saint-Lô, où l'oiseau a élu domicile depuis près d'un mois.

D'où vient l'animal ? C'était un vrai mystère, jusqu'à la publication, il y a deux jours, dans la presse locale, d'une photo du paon déambulant dans les rues de Saint-Lô.

Il appartiendrait à Gérard Valley, un habitant de Moon-sur-Elle, à 15 kilomètres de là :

C'est un paon qu'on m'a offert il y a un peu plus d'un an, qui vient d'une ferme spécialisée. Le 1er mai 2019, je suis parti à la pêche et quand je suis revenu, le paon n'était plus là. J'ai mis des annonces à l'épicerie de ma commune, mais je m'étais fait à l'idée que je ne le reverrai plus.