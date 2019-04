Un parc sur les contes et légendes de Lorraine verra-t-il le jour dans les Vosges ?

Vosges, France

Dominique Momont, le maire de Capavenir Vosges, confirme une information ce mercredi 3 avril de Vosges Matin selon laquelle le projet de parc à thème sur les contes et légendes de Lorraine sur la friche de l'ancienne usine textile BTT, Blanchisserie et Teintureries de Thaon-les Vosges, grand ensemble de Boussac, va entrer dans une nouvelle phase, la deuxième : une étude financière et technique plus affinée. Selon l'élu cette phase va durer de 10 à 12 mois. Il faudra ensuite partir à la recherche d'investisseurs.

"Impossible, selon le maire, de parler de coûts aujourd'hui, trop tôt". Dominique Momont assure qu'il y a encore un long chemin à parcourir. "L'idée n'est pas de faire de la concurrence aux structures qui existent déjà dans la région, ajoute l'élu, mais bien d'avoir une offre complémentaire", sur une friche à valoriser.

En 2017, un comité de pilotage regroupant notamment l'Etat, la Région, le Département et la commune avait commandé une première étude de faisabilité. Les experts avaient alors conclu à la pertinence du projet.