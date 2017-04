Un parcours d'accrobranche à la Toison d'Or

C'est un endroit plutôt insolite pour un parcours d'accrobranche : cette activité de pleine nature s'est installée dans le centre commercial de la Toison d'Or à Dijon jusqu'au 26 avril. Un parcours sportif et ludique pour les enfants de 4 à 12 ans.

Des cordes, des tyroliennes, des ponts suspendus : d'habitude les parcours d'accrobranches sont installés dans les arbres en pleine nature. Mais jusqu'au 26 avril, les petits dijonnais peuvent s'initier à cette pratique dans le centre commercial de la Toison d'Or.

Equipés de baudriers, et encadrés par des professionnels, les enfants de 4 à 12 ans peuvent tester six ateliers différents sur le thème de la jungle. Une manière pour le centre commercial d'attirer de nouveaux clients, comme la maman de Maëlle, 4 ans : " on est venues exprès pour l'accrobranche, mais ça permet de faire les magasins en même temps. "