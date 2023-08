Un parcours pour découvrir 25 tombes remarquables au cimetière de Parthenay

Dans les allées du cimetière de Parthenay dans les Deux-Sèvres qui compte 5.000 tombes, de petits panneaux ont fait leur apparition. Ils permettent de savoir que l'on se trouve face à l'une des 25 tombes remarquables d'un parcours créé il y a quelques mois. "L'idée, c'est de changer le regard des gens sur le cimetière. Et que ce lieu qui est un lieu de recueillement et de ce fait paisible et en pleine nature puisse devenir aussi pour les Parthenaisiens un lieu de promenade. On a perdu l'habitude de la mort dans nos sociétés et les cimetières ce n''est pas un endroit où l'on pense à rentrer", explique Catherine Magnaval, adjointe au maire de Parthenay chargée du cimetière.

La tombe monumentale de Robert Bigot, ancien maire de Parthenay et passionné de théâtre. © Radio France - Noémie Guillotin

"Un lieu de mémoire"

Et pourtant, il y a beaucoup à découvrir. "C'est un lieu de mémoire. On oublie trop qu'il y a toute l'histoire de la ville dans le cimetière", rappelle l'élue. "Vous avez des gens qui ont marqué Parthenay. Beaucoup de maires et montrer aussi le patrimoine funéraire". Comme cette tombe avec sur la stèle un saule pleureur. Une sculpture réalisée par un tailleur de pierre à la mort de sa fille. "Le saule pleureur est sur une colonne brisée qui est le symbole des vies terminées trop tôt".

Cette sculpture représente un saule pleureur, hommage d'un tailleur de pierre à sa fille disparue. © Radio France - Noémie Guillotin

Des panneaux avec un QR code permettent d'en apprendre plus sur l'histoire de ces tombes remarquables. © Radio France - Noémie Guillotin

Sur les panneaux, des QR codes donnent accès à des photos, des informations supplémentaires. Des brochures avec un plan doivent être bientôt éditées. La Ville a aussi pour projet d'organiser des visites guidées à certains moments de l'année comme à la Toussaint ou aux Rameaux.