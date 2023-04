Un parfum au fondu creusois sera bientôt en vente en Creuse !

Oubliez Chanel, Givenchy et Dior : on pourra bientôt se parfumer au fondu creusois ! Ce plat typique de la Creuse, à base de frites et de fromage fondu, a été mis en bouteille par l'association qui anime chaque été la guinguette de l'étang de Chaux à Peyrat-la-Nonnière.

Les bénévoles de " Marie Chaux les cœurs " ont eu cette idée folle en discutant avec leurs clients, notamment les touristes, très friands de fondus creusois. L'un d'eux, qui a une formation en parfumerie, a essayé de distiller des frites et du fromage. Le résultat, est "très déroutant au début mais vraiment agréable au final", explique le président de l'association Jérôme Martin. "On est fiers de nos produits et on n'a pas peur de les diffuser !"

Pour être Creusois jusqu'au bout des ongles, patience ! Le parfum est pour l'instant testé par des volontaires, il sera mis en vente cet été à la guinguette de l'étang de Chaux dans une bouteille en forme... de patate !