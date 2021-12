Un pari de plus d'un siècle découvert par hasard dans un grenier par un couple de retraités dans le Biterrois

C'est bien connu, les adolescents ont tendance bien souvent à se lancer des défis ou des paris les plus farfelus parfois bien trop dangereux. Mais celui dont on va vous parler date de plus d'un siècle dans le Biterrois. Et il vient d'être mis à jour récemment par un couple de retraités installé à Bassan au nord de Béziers (Hérault).

En novembre dernier, en allant chercher dans son grenier les décorations de Noël, le regard d'Élisabeth Gault a été attiré par un vieux cahier scolaire recouvert d'une énorme couche de poussière, datant de début du siècle. Ce cahier de dictées, géographie et d'exercices de grammaire écrit à l'encre de Chine ayant appartenu à un certain J. Ayrivié se trouvait au sol caché derrière des tuiles. À proximité se trouvait aussi un papier recouvert d'une énorme poussière accumulée avec le temps, écrit le 25 janvier 1917. Nous sommes en pleine guerre mondiale.

Les adolescents parient sur la date de la fin de la Grande Guerre

"Je soussigné le Sieur Lucien Balp déclare au Sieur Léonce Ayrivié que la guerre européenne 14, 15, 16, 17 doit se terminer le 17 mars 1917. En cette occasion, le Sieur Ayrivié s'engage à donner la somme de 20 francs si cette déclaration se vérifie."

Pari de Léonce Ayrivié et Lucien Balp, écrit en le 25 janvier 1917 © Radio France - Stéfane Pocher

Quelle ne fut pas alors la surprise d'Élisabeth en prenant dans ses mains ce qui lui semblait un simple bout de papier. "J'ai été intriguée par les premiers mots, le Sieur". Élisabeth s'était équipée ce jour-là d'une puissante lampe portative pour fouiller le grenier.

Elisbeth et Patrick se posent bien des questions sur ce mystérieux pari Copier

"Je ne vous cache pas que nous avons eu beaucoup d'émotions en retrouvant le cahier et ce mot''. Ce n'était pourtant pas la première fois que cette nordiste originaire du Nord-Pas-de-Calais montait dans le grenier de cette maison achetée en l'an 2000. Mais auparavant, elle était toujours équipée d'une lampe frontale, faute de courant dans les combles.

Les indications fournies par des voisins

Cette modeste demeure avait été construite en 1974 par un certain Jean-Paul Philippon, ancien directeur des achats des Docs méridionaux de Béziers, dont l'un des actionnaires est également un Ayrivié. Voilà pour le lien. Ce passionné d'histoire de guerre (notamment la première), aujourd'hui décédé a sans doute récupéré des documents avant de les entreposer dans son grenier, avant d'oublier de les reprendre à la vente de la maison. Ce n'est encore aujourd'hui qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Les propriétaires successifs, n'ont sans doute jamais soulevé la trappe permettant d'accéder au grenier jusqu'en novembre dernier

Plutôt que de se débarrasser de ce vieux morceau papier datant de plus de 100 ans, le couple décide d'entamer des recherches dans l'espoir de retrouver les descendants de ces adolescents décédés aujourd'hui et surtout essayer de savoir si les 20 francs de l'époque ont bien été versés.

C'est alors que les Biterrois décident de faire appel à la presse quotidienne. Une histoire incroyable car suite à la parution d'un article dans Midi Libre, la petite fille de Léonce Ayrivié s'est manifestée ayant eu écho de ce pari d'enfants.

"Mon grand-père ne nous avait jamais parlé' de ce pari dit Anne. Cela ne m'étonne pas de lui. C'était un homme d'affaires". Lucien né en juillet 1901 s'apprêtait à fêter ses 16 ans.

''Nous avons encore bien des questions sans réponse dit Anne, la petite-fille de l'un des parieurs'' Copier

Évidemment, Élisabeth et Patrick Gault ont bien l'intention de remettre ce trésor inestimable aux descendants des adolescents. Ce document, qui a aujourd'hui été précieusement encadré pour ne pas l'endommager, a toute sa place "dans un musée des armées ou de la guerre" lance avec sourire Élisabeth. Comme son mari, elle se pose bien des questions sur cet étrange pari.

Dans quel contexte a-t-il été lancé ? Lucien Balpn ayant perdu ce pari a-t-il honoré sa dette ? Les adolescents se sont-ils seulement retrouvés ce 17 mars 1917 ? Des liens de parentés ? Des amis ?

Ce 17 mars 1917, en France, le gouvernement d'Aristide Briand démissionne. L'armistice n'est signée que 22 mois plus tard. Cette histoire devrait sans doute éveiller la curiosité de la famille ou des associations.