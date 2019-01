Un parquet "champion de france 2018" pour les basketteurs de Dax Gamarde

Gamarde-les-Bains, France

Le 22 décembre dernier, Dax Gamarde a inauguré son tout nouveau parquet dans sa salle de Gamarde, lors du match de Coupe de France contre Marmande. ( victoire 89-57 ). C'est celui de l'ancien de l'équipe du Mans Sarthe Basket, champion de France de Jeep Elite 2018, la première division française. Les Manceaux ont changé leur parquet l'été dernier après leur titre et grâce aux bonnes relations du coach de Dax Gamarde, Denis Mettay, avec les dirigeants du Mans, les dacquois ont pu récupérer un parquet de haut niveau.

Il a été racheté par la mairie de Gamarde-les-bains a un prix _"défiant toute concurrence"selon le coach Denis Mettay, qui garde le montant secret. La mairie de Gamarde nous a indiqué que c'est un "coût élevé"_ mais pas insurmontable pour la commune grâce aux subventions.

Un parquet qui permet au club de se professionnaliser

Avant son installation, les basketteurs de Dax Gamarde jouait sur un terrain en dur à Gamarde et l'arrivée de ce parquet, qui a vu défiler les meilleures équipes d'Europe, ravi Denis Mettay : " Il est champion de France déjà ( rires ), c'est un gros coup de boost pour le club. Pour les blessures, c'est un terrain qui garantit un confort de pratique. On pourra aussi accueillir de meilleures équipes pour des matchs amicaux". Selon le coach de Dax Gamarde, le "nouveau" parquet est le même qu'à Pau-Orthez et Villeurbanne. Denis Mettay espère que ça va permettre au club de passer un cap, lui qui est candidat à la montée en Nationale 1, à la fin de la saison.

Pour l'instant ce parquet est encore aux couleurs du club manceau, il reste le logo du club de la Sarthe au milieu du terrain. D'après le coach dacquois, il devrait prochainement installer le logo de Dax Gamarde au milieu du nouveau parquet.