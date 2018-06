Saint-Étienne, France

Si vous êtes passé place Jean Grivolat à Saint-Étienne, vous l'avez peut être vu. Depuis le 11 juin, un passage piéton en trois dimensions et en couleur est tracé au milieu de la route, juste devant l'hôpital de la Charité. Son but : surprendre les automobilistes et les forcer à ralentir.

Une nouvelle forme de sécurité routière déjà expérimentée dans plusieurs villes de France. À Saint-Étienne, c'est l'EPASE, l’Établissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne qui a proposé cette mesure dans le cadre d'un grand projet de renouvellement urbain du quartier Saint Roch.

Est-ce que ça marche ?

Tout dépend de vos yeux. Si certains automobilistes assurent voir les bandes "en lévitation" comme Guillaume, d'autres comme Patrick sont obligés de faire demi-tour, uniquement pour remarquer le passage piéton. Et justement du coté des piétons, c'est aussi très mitigé. Jacqueline a eu beau se déplacer de plusieurs mètres, jamais elle n'a vu les bandes flotter sur le goudron. Mais tous ces stéphanois s'accordent sur un point : un passage piéton au milieu de ce carrefour, en soit, c'est déjà une bonne idée.