Un passage piéton beaucoup plus sécurisant à Berry-Bouy, près de Bourges.

Comment inciter les automobilistes à ralentir aux abords d'un passage piéton ? On a peut-être trouvé la solution à Berry-Bouy, près de Bourges. Le syndicat de l'énergie du Cher a installé des bornes équipées de leds qui permettent de signaler le passage piéton à plus de 50 mètres.

Il s'agit de 8 plots d'environ 1 mètre de haut : ils matérialisent l'emprise du passage piéton. Chacun dispose de deux leds, une en bas, une en haut pour éclairer les bandes blanches. La lumière est visible à 50 mètres au moins, elle est bleue pour une bonne raison : "Le bleu rappelle les gyrophares de la gendarmerie, cela incite les automobilistes à lever le pied " explique Caroline Andréani, responsable affaires chez Citeos à Bourges.

Chaque borne est équipée de deux leds pour éclairer le passage piéton. © Radio France - Michel Benoit

La maire de Berry Bouy, Bernadette Goin, n'a pas hésité un seul instant lorsque le syndicat de l'énergie l'a sollicitée pour cette installation sur cet axe très passant qui va de Bourges à Mehun sur Yèvre. Une vingtaine d'enfants doivent traverser cette route pour se rendre à l'arrêt de bus et tout dispositif permettant de faire ralentir les automobilistes est intéressant pour garantir la sécurité des habitants. "Trop de voitures ne respectent pas les 70 km/h que nous voulons imposer à cet endroit" explique l'élue.

Aymar de Germay, président du syndicat de l'énergie du Cher et Bernadette Goin, maire de Berry-Bouy. © Radio France - Michel Benoit

Et la commune n'a rien payé. Le syndicat de l'énergie du Cher a réglé la facture d'un peu plus de 22.000 euros dans le cadre de l'expérimentation de ce dispositif très économe en énergie. "Seulement 32 watts pour huit bornes" précise Aymar de Germay, président du syndicat de l'énergie du Cher. Un bilan sera fait sur six à douze mois, avant d'envisager de proposer ces leds piétons à d'autres communes du Cher. D'autres départements se sont également lancés dans cette expérimentation. Ces bornes piétons ont obtenu le prix de l'innovation au salon des maires 2015.