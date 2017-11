Un passage piéton en 3D installé à Reims

C’est seulement le troisième du genre en France : la ville de Reims vient de se doter d’un passage piéton 3D, plus précisément un trompe l’œil qui donne une impression de relief. L’objectif est bien sûr d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse.

C’est un trompe l’œil qui donne une impression de relief : un passage piéton 3D vient d’être installé rue des Poissonniers, dans le centre-ville de Reims. Un faux 3D, bien sûr, mais quand on est en voiture, l’illusion est parfaite. On a l’impression que les bandes blanches sont des blocs suspendus au dessus du sol.

C’est un système de sécurité simple, peu coûteux, et non répressif. Reims est la 3e ville de France à expérimenter ce dispositif. La commune de Cysoing, dans les Hauts-de-France, en a créé deux près d’une école maternelle. Lundi 13 novembre, la commune de Locminé en Bretagne a installé un passage piéton dans une de ses rues. Plusieurs villes dans le monde ont déjà testé le principe, notamment l’Inde, la Belgique et l’Islande.

Pour Alain Bertolotti, directeur de la voirie à Reims," il s'agit juste d'une expérimentation". Les villes ont le droit de mettre en place dans les zones 30 ce type de marquage d'animation au sol. La rue des Poissonniers a été choisie parce qu’elle est en ligne droite, en sens unique et que le bitume a été refait récemment, pour que l'illusion soit parfaite. Un premier bilan sera tiré dans trois mois.