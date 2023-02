Un passage piétons lumineux, unique en France, testé aux Andelys pour plus de sécurité

En 2022, cinq piétons sont morts dans l'Eure, dont deux femmes tuées alors qu'elles traversaient sur un passage piéton. C'est pour garantir plus de sécurité que la Ville des Andelys teste, sur la route départementale 316, à proximité de la place Nicolas-Poussin, récemment rénovée, un passage piéton lumineux. Il existe déjà de nombreux passages luminescents en France, mais celui des Andelys est unique. "Vous avez à l'entrée du passage piéton des radars infrarouges qui sont orientés sur le passage" explique Daniel Bémer, le président de Cryzal, spécialiste des solutions lumineuses et dynamiques pour la sécurité routière . Dès qu'un piéton sur le trottoir se présente, il est détecté par le radar et "le système s'active en mode clignotement".

Lumineux, de jour comme de nuit

Le passage piéton se met à clignoter pendant quinze secondes "avec une variation de la puissance lumineuse, 100% en journée pour avoir une efficacité, même avec un soleil frontal et rasant, l'été par exemple" poursuit le président de Cryzal et "la nuit, l'adaptation, qui se fait par programmation, varie de 3 à 12%". Lorsque Daniel Bémer a proposé au maire des Andelys de tester le dispositif, Frédéric Duché n'a pas hésité, "parce qu'on est sur une route départementale de catégorie 1, où il y a plusieurs milliers de véhicules qui circulent tous les jours" avance le premier magistrat. Avec un éclairage même de jour, les conducteurs seraient plus attentifs à l'approche du passage piéton.

Une expérimentation nationale

Renforcer la perception d'un passage piéton pour les conducteurs et améliorer la sécurité des piétons, c'est l'objectif de ce dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol, validé par le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports et la délégation à la sécurité routière. Un arrêté a été publié au Journal Officiel le 21 janvier 2023. L'expérimentation doit durer trois ans. Une fierté pour Daniel Bémer puisque si Cryzal a conçu et développé le dispositif à Val-de-Reuil, d'autres entreprise euroises participent à l'aventure. Les cartes électroniques sont fabriquées par Cera, également à Val-de-Reuil et les lentilles par Demgy, entreprise de Saint-Aubin-sur-Gaillon.

Le bilan 2022 de la sécurité routière dans l'Eure

Le préfet de l'Eure a profité de la présentation de ce passage piétons pour dresser le bilan de la sécurité routière en 2022, plutôt un bilan favorable" estime Simon Babre.