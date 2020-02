Un patchwork géant de 2.5km en préparation dans l'Avesnois

Féron, France

Dans l'école de Féron, pas de cours de maths ou d'histoire géo en ce mardi après-midi, l'école a été transformée en manufacture. Une vraie fourmilière pour préparer le patchwork géant imaginé par le plasticien Aymeric Caulay dans le cadre du CLEA de la communauté de communes sud Avesnois.

En se baladant dans le secteur, le jeune artiste a été marqué par le bocage, et l'histoire textile et du coup il a imaginé ce projet, dont se sont emparés les habitants du territoire.

Dans la petite école, il y a donc à gauche l'atelier découpe, où des mamans préparent des carrés de 52X52 cm de tissus récupérés un peu partout, des serviettes, vieux draps, vêtements, et même des houses de voitures données par une usine de Fourmies sourie Jessica, une des mamans.

Des mamans découpent les carrés de tissus © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Au milieu du couloir, un bac de collecte où on peut encore donner du tissus pour réaliser les 20 000 carrés nécessaires à la fabrication de la pièce géante.

Et tout au fond, un atelier couture, à gauche, des adultes, dont des mamies d'enfants comme Huguette qui sont en train d'assembler les carrés

Au lieu d'être devant la télé l'après-midi...c'est une bonne expérience, on sert à quelque chose, c'est convivial, et en plus pour une oeuvre d'art, quand on regardera on dira on est dedans, on a mis quelques points, on va être fier

Des ateliers intergénérationnels

Juste à côté les CE2 qui eux aussi sont aux commandes de machines à coudre pour assembler les pièces.

Dans les autres classes, des enfants ont peint des carrés en tissus avec des pochoirs, d'autres ont dessiné des motifs qui seront collés sur l'oeuvre collective. Mais attention prévient la directrice Aurélie, ce projet est aussi pédagogique

On a travaillé les maths autrement avec les mesures de tissus, on a revu l'histoire du textile, le bocage en géographie. Et ça permet aussi de travailler le vivre ensemble, de la maternelle au CM2, ils travaillent ensemble. Les grands apprennent aux petits

Des carrés décorés au pochoir par les enfants © Radio France - RBV

Le 16 mai prochain, le patchwork sera déroulé à l'écomusée de Fourmies à l'occasion de la nuit des musées. L'idée d'Aymeric Caulay c'est de les faire sortir des machines "comme si elles étaient vivantes", et de créer une sorte d'aire de jeux, avec un labyrinthe, un parcours où chacun pourra tenter de retrouver son carré.

La manufacture la Contrebande

Pour accompagner ce projet l'artiste et les habitants ont aussi imaginé tout un univers autour de la contrebande très répandue à l'époque dans le secteur. Ils ont rebaptisé leur manufacture la Contrebande, ils ont aussi crée des pièces de monnaie, et un signe de salutation entre "contrebandiers", et ils devraient bientôt écrire un hymne.

Si vous voulez participer à ce projet, les manufactures de Féron, Glageon, Fourmies et Anor seront bientôt ouvertes 7 jours sur 7. Des manufactures qui ont encore besoin de tissus, vous pouvez les aider, toutes les infos sur leur page facebook.