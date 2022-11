Un pâtissier ligérien tente le record du monde : une pyramide de macarons de 8 mètres

Plus de huit mètres de chocolat. Le meilleur ouvrier de France pâtissier, Jean-Jacques Borne, veut battre le précédent record du monde qui avait été réalisé en 2013 à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Dans le précédent record, la pyramide de macarons avait culminé à sept mètres.

Jean-Jacques Borne a pu notamment compter sur l'aide des professionnels de Saint-Étienne, de Lyon, du Puy en Velay ou de Saint-Just-Saint-Rambert pour réaliser les 20 000 macarons nécessaires au montage de la pyramide.

Ce record du monde est avant tout un moyen de faire une action solidaire. Les macarons de la pyramide seront vendus dimanche 6 novembre au CABL, à Andrézieux-Bouthéon. Tous les profits seront reversés à l'association PARM, qui compte ouvrir un atelier-école-restaurant dans le quartier Montaud, à Saint-Étienne, pour former en cuisine des personnes atteintes de Trisomie 21.

"L’atelier culinaire aura un rôle éducatif et d’apprentissage de la cuisine pour les personnes porteuses de handicap. L’objectif est de faire grandir les personnes en compétences, en dextérité et en autonomie à travers une activité économique." Site internet du projet de record du monde de la plus haute pyramide de macarons du monde.