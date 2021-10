Un patou sauvé par les CRS de Bolquère dans le canyon du Llech

De l'aveu des policiers de la CRS de Bolquère, c'est une intervention "deux en un" menée ce mardi dans le Conflent et ils en ont "bavé". Les secouristes sont appelés vers 15h30 pour récupérer un homme de 66 ans souffrant d'une luxation de l'épaule droite. Le randonneur était coincé au fond du chemin de sortie du canyon du Llech. Un lieu escarpé bien connu des pratiquants du canyoning au-dessus d'Estoher. L'homme sera finalement hélitreuillé en direction de l'hôpital de Perpignan une heure et demie plus tard.

Un patou de 80kg sur civière

Mais sur place l'équipe de CRS découvre qu'un des deux chiens qui accompagnent les randonneurs est complètement épuisé au fond des gorges. Selon les secouristes, il est agonisant. Les policiers demandent alors l'autorisation de faire revenir l'hélicoptère Dragon 66 pour évacuer la bête. L'intervention n'est pas possible. Il est 17h, les CRS de Bolquère décident de placer le chien sur une civière et de le remonter à dos d'hommes. L'animal pèse 80kg. Il leur faudra trois heures sur un chemin accidenté et abrupt pour sortir le patou du canyon.

L'hiver dernier déjà les CRS avaient récupéré un Saint-Bernard dans les montagnes catalanes.