Un patron sarthois qui vend des cosmétiques à la bave d'escargot sur M6 dans "qui veut être mon associé ?"

Luceau, France

La société Mlle Agathe, basée à Luceau dans le sud de la Sarthe existe depuis 2013. Elle compte aujourd'hui huit salariés et réalise deux millions d'euros de chiffre d'affaires. Son patron Fabrice Pierron participe ce mardi à l'émission de télévision de M6 "qui veut être mon associé ?" Et au-delà de trouver un associé, il s'agit surtout de faire connaître la marque et le produit.

J'ai passé un casting

Le tournage de cette émission s'est déroulé en juillet dernier. Mais avant, cela, le patron sarthois a du franchir plusieurs étapes. "J'ai passé un casting pour participer à cette émission" souligne Fabrice Pierron, le gérant de Mlle Agathe. "J'ai du remplir un questionnaire, j'ai exposé mon projet, et visiblement, beaucoup de projets sont passés. Et quand j'ai été sélectionné, on m'a dit que mon projet était cohérent. J'avais préparé un speech, en espérant ne pas avoir été trop mauvais. Je n'ai pas vu l'émission donc c'est difficile d'avoir une impression. Ce qui est sûr, c'est que je crois en mon produit, donc j'espère que ça sera bien passé à la télévision".

La gamme de cosmétiques bio Mlle Agathe © Radio France - Christelle Caillot

La bave d'escargot, c'est mieux que le pétrole sur la peau

"Au-delà de trouver un associé, il s'agit surtout de développer la notoriété" rajoute Fabrice Pierron, le gérant de Mlle Agathe. "Nous, on est une toute petite marque, on est peu connu et on a les cosmétiques qui sont pour moi les meilleurs du monde. Donc, c'est vrai que l'on recherche la notoriété mais aussi des conseils, car dans cette émission, on a affaire à des gens qui ont une vraie expérience au niveau du business et donc il était important d'aller présenter mon produit pour voir leurs réactions. Quand on me dit que la bave d'escargot, ce n'est pas très glamour, je réponds toujours que c'est mieux que le pétrole que vous avez utilisé ce matin. 95% des cosmétiques en France sont issues de la pétrochimie. L'escargot est une petite bête exceptionnelle qui a 540 millions d'années. La nature lui a permis de développer des protéines très intéressantes pour la peau et n'en déplaise au côté glamour, je préfère le côté efficace ! "

Mlle Agathe en chiffres