Tintin revient au Pays Basque

"Tintin en Euskadi" vient d'être réédité, un pastiche militant des aventures du fameux reporter dans un Pays Basque des années de plomb. Une version colorisée et redessinée et qui fut même plagiée. Un collector

Paris, France

Un Pays Basque que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, racontée par les aventures de Tintin. Élaboré dans les années 90 à travers les vignettes dessinées par Hergé, c'est au départ un fanzine, des photocopies noir et blanc mal agrafées. Un projet militant au profit du Comité Euskadi de Paris, le comité de soutien à la cause basque, qui s'inspire d'initiatives similaires (Tintin au Salvador, Tintin en Irlande,...). Une cinquantaine d'exemplaires sont publiés.

Les vignettes originales d'Hergé sont détournées avec beaucoup d'humour critique © Radio France - IE

Une initiative que l'on doit à Gaston et à quelques uns de ses amis avec l'ambition de "faire connaitre auprès des Parisiens et des Français les combats politiques et sociaux menés au Pays Basque" par ledit Mouvement de Libération National Basque. Au final, une bande-dessinée avec beaucoup d'humour, truffée de références culturelles et politiques. Un mélange de rock, de fêtes et de révolution -toutes choses expérimentées alors sur place par Gaston et ses ami(e)s... Un Tintin en Euskadi qui fleure bon les années 80. Ne serait-ce que dans le titre, puisque de nos jours les indépendantistes basques délaissent le terme d'Euskadi pour parler d'Euskal Herri

Tintin emprisonné en Espagne

Ici, le capitaine Hablok est garaztar, il reçoit la visite de son ami Tintin qui assiste à un attentat du GAL à l'Hôtel Monbar de Bayonne et se lance dans une enquête qui le mènera de Irun à Bilbao, en passant par Pampelune et ses San Fermin, Donostia-St Sébastien et son carnaval ou encore à un concert de La Polla Records à Vitoria-Gasteiz. Tintin finit emprisonné victime d'un grossier montage policier. Le scénario n'a pas été modifié, et toute ressemblance avec des faits réels...

L'occasion d'évoquer au passage le projet de centrale nucléaire en Biscaye finalement abandonné. © Radio France - IE

La BD en reste là, sauf que Gaston découvre par hasard, dans une brocante, l'existence d'un autre "Tintin en Euskadi" réalisé en 2012 par un certain Gral, qui plagie largement le pastiche initial, tout en modifiant sa dimension politique. Un plagiaire plagié, rien de criminel. Mais cela énerve Gaston qui reprend son projet. Cette fois il a recours à l'aide d'un ami graphiste, et nouvelles technologies aidant, délaisse ciseaux et colle pour des logiciels qui permettent aisément de coloriser, et même de retrouver une typographie digne d'Hergé.

Résultat: Tintin en Euskadi renaît de ses cendres, en version pro. Pour autant, ce n'est pas une démarche commerciale. Ce qui évite les foudres judiciaires des Editions Moulinsart qui veillent jalousement sur l'héritage d'Hergé. Il existe d'autres détournements de Tintin au Pays Basque, mais sur des couvertures. Un seul album basque original donc. Des Tintin pornographiques dans les années 80 avaient été poursuivis, en vain.

La vente des 500 albums édités de Tintin en Euskadi ne se fait que de la main à la main. Elle servira à s'autofinancer et permettre, peut être, une seconde édition.