EN IMAGES - D'où vient le pélican qui s'est installé en Brenne ?

Depuis quelques semaines, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Des Brennous s'interrogent après avoir aperçu une grande ombre au dessus des étangs ou avoir été survolé par un oiseau quelque peu exotique...

Un pélican blanc s'est installé à Mezières-en-Brenne. "On en voit par chez nous des oiseaux ! Des cigognes, des spatules, parfois même des ibis... mais un pélican ! Jamais ! C'est un touriste sans doute", s'amuse Jean-Louis Camus, le maire de la commune où semble s'être installé ce drôle d'oiseau.

D'où vient le pélican de la Brenne ?

Mais alors d'où vient-il ? La solution la plus simple semble la plus vraisemblable : ce serait-il échappé de la Haute Touche, à Obterre ? La réserve dément fermement : "Nous n'avons que des pélicans frisés et celui-ci est un pélican blanc. Par ailleurs, il ne nous en manque aucun".

Jean-Louis Camus a lui aussi mené sa petite enquête : " Le directeur de la réserve de Chérine l'a observé avec une lunette et il a pu lire la bague. Il viendrait de Beauval".

Mais Beauval dément formellement : il ne leur manque aucun pélican.

Alors d'où s'est échappé l'animal ? La réponse vient peut-être de nos collègues de France Bleu Poitou. Un spécimen du même genre a été observé plusieurs semaines dans une réserve naturelle près de Poitiers, à un peu plus d'une heure à vol d'oiseau de Mézières-en-Brenne (le pélican pouvant atteindre les 50 km/h selon les spécialistes...). Nos collègues avaient établi qu'il s'était échappé de la réserve zoologique de Thoiry.

En attendant, le pélican est "en forme olympique" d'après Jean-Louis Camus. "Il va d'étang en étang, il revient le soir. C'est une curiosité ! Il rentre chez nous le soir parce qu'il sait qu'à Mézières, il sera bien accueilli !"

Un oiseau de plus à observer dans la longue liste des spécimens présents en Brenne.