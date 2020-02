Un père de famille du Versoud en Isère gagne un million d'euros

Le Versoud, France

Il y en a pour qui l'année 2020 commence bien. Très bien même pour ce père de famille du Versoud en Isère qui a remporté un million d'euros ce 10 janvier. Il est l'heureux vainqueur du tirage Euromillions My Millions, nous apprend le site tirage-gagnant.com. Il s'agit du premier millionnaire du département cette année.

Une cagnotte lors d'un dîner de famille

Durant un repas en famille, le futur gagnant propose à ses proches de participer à une cagnotte afin d'acheter un ticket pour le jeu. Les enfants acceptent bien volontiers et le père se rend dans une station service non loin pour participer à l'Euromillions My Million, le jeu qui génère le plus grand nombre de millionnaires en France. Il rentre le code WE 473 2441.

Quelques jours après le tirage, il fait vérifier son ticket auprès du buraliste qui lui annonce un "gros gain". Suffisamment gros pour qu'il ne puisse pas lui remettre lui-même. La limite est de 30.000 euros. L'heureux gagnant se rend donc dans un centre de paiement de la Française des jeux et apprend qu'il vient de remporter un million d'euros. Son chèque en poche, il affirme ne pas encore savoir ce que lui et sa famille vont en faire.