Un père et sa fille parcourent 2 100 kilomètres en vélo pour la bonne cause

Parcourir en vélo plus de 2 100 kilomètres en 15 jours, voilà le surprenant défi de Frédéric de Lanouvelle. Lui et sa fille de 16 ans, Mathilde, sont partis de Lyon le 16 août, et leur point d'arrivée sera la même ville, le 30 août prochain. Ils ont prévu de traverser 26 départements, dans ce périple, dont le tracé a une forme bien particulière.

Le tracé forme un cœur à travers la France, une forme qui n'est pas anodine, puisque père et fille ont décidé d'entreprendre ce voyage pour la bonne cause et roulent pour l'association "Mécénat chirurgie cardiaque". Un défi qui mêle action caritative et aventure familiale, explique Frédéric. "L'aventure à l'origine, c'est mon truc, et c'est quelque chose que je veux transmettre à mes quatre filles. Mathilde a aujourd'hui 16 ans et on a voulu trouver une aventure à partager" explique-t-il.

Alors évidemment, un tel défi, ce n'est pas facile à relever. "On parcourt chaque jour environ 150 kilomètres, il y a un peu de dénivelé, donc on a les cuisses en feu, mais on rigole bien, et on est conscient de la chance qu'on a" poursuit-il.

Pour sa fille, Mathilde, relever un tel défi, c'est une première. Mais malgré les difficultés, elle ne regrette rien. "Il y a des moments difficiles dans la journée, comme quand ça monte ou quand il fait chaud. Mais à la fin de la journée, on ne garde que le positif" dit-elle avec un grand sourire.

Ce dimanche 20 août, Frédéric et sa fille ont prévu de parcourir environ 155km et doivent atteindre Bourges, dans la soirée.