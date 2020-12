"N'oubliez pas les paroles" : un Périgourdin dans l'émission du 24 décembre sur France 2

Sébastien Brugère est passionné par le chant et la danse depuis l'âge de 19 ans. Il suit l'émission présentée par Nagui, "N'oubliez pas les paroles" tous les soirs avec sa compagne Marie. Et le 24 décembre, c'est lui qui vient chanter à l'émission. L'aide soignant en maison de retraite a candidaté trois fois et révisé plus de 400 chansons avant de venir affronter la Maestro de l'émission. "C'est un moment génial que je n'oublierai jamais. Mais j'ai eu trop le trac une fois sur le plateau. Je reviendrai dès que possible", raconte l'homme de 40 ans.

Marie et Sébastien chantent pour l'association Eymet Danser. © Radio France - Sébastien Brugère

Il défend son association

Sébastien Brugère voulait gagner des sous pour son association Eymet Danser. Depuis 2004, il organise des spectacles de danse et récolte des fonds pour des associations comme celle pour Grégory Le Marchal. Chaque année il offre des jouets aux enfants de l'hôpital de Bordeaux. Mais ce Noël, la crise du coronavirus l'en a empêché. Il a seulement pu organiser une vente en ligne d'objets confectionnés bénévolement par des adhérents d'Eymet Danser.