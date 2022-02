C'est une information France Bleu Périgord, un ou une Périgourdine a gagné six millions d'euros au Loto lors du tirage du 12 février dernier. À ce jour, les gains n'ont pas été payés au gagnant qui a 60 jours pour se manifester à la Française des Jeux.

Dordogne : il remporte six millions d'euros au Loto

Que feriez-vous avec six millions d'euros ? Un Périgourdin ou une Périgourdine a remporté une partie du jackpot du Loto au tirage du 12 février dernier. Il ou elle a validé son billet dans un bureau de tabac de Dordogne. Le gain de 12 millions d'euros a été divisé en deux car les "bons" numéros ont été joués en Dordogne et en Loire-Atlantique. Il s'agit du : 22 / 28 / 37 / 40 / 45 et le numéro chance le 10.

À ce jour, explique la Française des Jeux, les gains n'ont pas été payés. Ce qui veut dire que le gagnant ne s'est peut-être pas encore manifesté. Il a 60 jours pour le faire, jusqu'au lundi 11 avril. Il faut appeler la FDJ au 0 969 36 60 60.

Ce gain de six millions d'euros et le troisième le plus important de Dordogne après celui de 11 millions d'euros remporté en janvier 2013 à Mussidan puis celui de sept millions d'euros gagné à Issigeac en 2012.