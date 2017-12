Aix-en-Provence, France

Avez-vous vu un perroquet vert dans les alentours d'Aix-en-Provence ? Marlotte s'est enfui de chez Danièle, sa propriétaire, le jour de son anniversaire : «Mon compagnon a ouvert la baie vitrée et le temps qu'on réalise, le perroquet était dehors.» Depuis Danièle accroche des affiches aux quatre coins d'Aix-en-Provence pour tenter de retrouver son oiseau car Marlotte est comme «une soeur, un membre de la famille». Si bien que Danièle offre une récompense à qui retrouvera son perroquet. Il est possible de la joindre au 06.21.69.17.77.

Un cas loin d'être isolé

Cette disparition de perroquet n'a rien d'inédit. On recense des dizaines d'autres cas sur les réseaux sociaux. Quand cela arrive, il faut tout de suite tenter de suivre le perroquet car «il reste dans le secteur pendant un bon moment, explique Solange Murania ,comportementaliste animalier et spécialiste des perroquets. Mais si on ne va pas le chercher il ne revient pas tout seul». La comportementaliste précise qu'il faut concentrer les recherches «au lever du soleil et avant le coucher du soleil car quand le soir tombe, le perroquet reste au dortoir et il ne bouge plus».