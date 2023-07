Un petit addax, espèce menacée d'extinction, naît au Safari de Peaugres

Le Safari de Peaugres compte un nouveau résident. Le 3 juin dernier, un addax est né au parc animalier. Il s'appelle Termit, du nom d'une réserve au Niger où cette espèce était très présente par le passé. Une très bonne nouvelle quand on sait que l'addax ou "antilope à nez tacheté" est l'une des espèces d'antilopes les plus menacées de disparition au monde.

Issu d'une famille d'antilopes ardéchoises

Après 9 mois de gestation, Swanga a donné naissance à ce petit mâle. Il est issu d'une longue lignée d'addax née à Peaugres. Depuis l'arrivée de ces premières antilopes en 1994, le parc recense une trentaine de naissances. La mère et la grand-mère de ce nouveau-né ont également vu le jour en Ardèche.

Le jeune mâle est né le 3 juin 2023. - Safari de Peaugres

Une espèce "en danger critique d'extinction"

L'addax est classé « en danger critique d'extinction » par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), et ne compte plus qu'une centaine d'individus à l'état sauvage. Le dernier recensement de l'Addax, réalisé en avril 2023 dans la réserve de Termit et Tin-Toumma au Niger, une de ses principales aires de répartition, n’a comptabilisé que 3 individus contre 200 en 2010. Le Safari de Peaugres participe au programme d'élevage européen pour les espèces menacées qui a été mis en place pour préservé l'existence de cette antilope. C'est le deuxième addax né en France cette année.

Le petit addax désormais visible des visiteurs

Le nouveau-venu peut maintenant être observé par le public dans la première grande plaine africaine du Safari de Peaugres, au milieu du troupeau d'addax mais aussi de grands koudous, de gazelles de dama, d'autruches et de dromadaires. Il ne se parera de ses longues cornes annelées et torsadées que dans quelques temps. Ce sera le symbole de sa maturité.

Une espèce adaptée aux environnements arides

L’addax est l’antilope la plus adaptée aux déserts : "elle peut rester plusieurs mois sans boire d’eau, en se contentant de l’humidité présente dans la sève et la rosée des plantes", fait savoir le Safari de Peaugres, dans un communiqué. "Ses larges sabots lui permettent de marcher et courir sur le sable chaud tandis que son pelage blanchâtre reflète les rayons du soleil".