Un petit air de Provence du côté de Charenton du Cher

A vrai dire, Pascal Aupy ne savait plus vraiment quoi planter sur ces terres très sablonneuses : " Ce sont des terres où je ne peux pas cultiver raisonnablement des céréales car elles sont trop pauvres. Je me suis dit, pourquoi pas la lavande, et je me suis lancé dans l'aventure il y a un peu plus de deux ans. "

La récolte du jour qui sera ensuite distillée © Radio France - Michel Benoit

La première récolte l'an dernier, à la serpette, était symbolique pour aboutir à six litres d'huile essentielle. Cette année, Pascal Aupy a investi dans une machine et vise beaucoup plus même si cette récolte ne sera pas aussi abondante que prévu : " On n'aura pas une grosse récolte d'autant que ces terres sont en conversion bio et que la récolte est moindre qu'en agriculture conventionnelle. J'avais pour objectif de produire deux à trois-cents litres d'huile essentielle cette année. Je serai plus près d'une centaine. Ce n'est pas grave. Je me fais aussi plaisir avec cette culture. C'est vrai que je tâtonne encore un peu. J'espère tout de même que je ne mettrai pas trop longtemps pour progresser. "

Pascal Aupy a investi dans une machine fabriquée en Italie, pour la récolte de son lavandin © Radio France - Michel Benoit

Le gros problème, c'est le désherbage, très compliqué d'autant que Pascal Aupy n'utilise aucun produit chimique : " Ces terres sont trop sablonneuses. Elles s'assèchent très vite mais dès qu'il pleut un peu, l'herbe pousse très vite et vient étouffer les pieds de lavande. On désherbe de manière mécanique mais c'est très compliqué. Cela aurait été plus simple dans des terres plus calcaires."

Le pied de lavandin produira de nouveaux brins l'an prochain et durant une bonne dizaine d'années © Radio France - Michel Benoit

Et si cela devenait vraiment trop compliqué, l'agriculteur berrichon renoncerait au label bio pour son lavandin. La lavande est également cultivée par quelques agriculteurs de l'Indre, mais aussi en Beauce.